Теракт в Брюсселе: хроника событий

Новости Бельгии. Брюссель 22 марта в центре мирового внимания. Этим утром жизнь города навсегда изменила серия терактов, ответственность за которые на себя возложила группировка «Исламское государство». Эти нападения, точь-в-точь повторили парижский сценарий прошлого года.

По последним данным взрывы в аэропорту и метро унесли жизни 34 человек. Более сотни — ранены. Здесь по-прежнему сохраняется наивысший уровень террористической угрозы — страна закрыла свои границы.

Это – первые секунды после взрыва. Онемение, страх и пепел. Две бомбы взорвались в аэропорту Завентем. Взрывы прогремели около стоек регистрации. Детонаторы привели в действие террористы-смертники. За мгновение до этого, по словам очевидцев, слышались крики на арабском и стрельба.

Мари-Одиль Логнард, очевидец:

Я была у стойки регистрации. На рейс в Абу-Даби. И вдруг услышала взрыв. Где-то в 20 метрах от меня. И потом увидела облако дыма, надвигающееся на меня. Сразу за ним – второй взрыв. Началась паника. Люди начали выбегать из аэропорта.

Сразу после этого в метро Брюсселя произошёл ещё один взрыв. Точно известно – на станции Маалбек. Некоторые СМИ давали информацию о большем количестве взрывов. Двух, трёх и даже четырёх. Премьер-министр страны назвал эти теракты слепыми и отвратительными.

Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии:

В нашей стране сегодня произошли слепые, отвратительные и смертельные теракты. Совершено два нападения: в аэропорту Брюсселя и в метро. Из кризисного центра силы безопасности пытаются стабилизировать ситуацию. Они контролируют все важные объекты города.

Сразу после в стране ввели наивысший уровень террористической угрозы. Работа общественного транспорта Брюсселя приостановлена. Аэропорт закрыт. Поезда не идут до Брюсселя. Власти попросили граждан не выходить на улицу. В Европарламенте введены повышенные меры безопасности.

Марат Тертеров, директор Европейского геополитического форума (Бельгия):

Определенная натянутость, определенная непредсказуемость. Военные, полицейские службы, органы безопасности, остановки, нарушения транспорта, закрытие школ. И это было здесь в ноябре в прошлом году, когда были атаки, теракты в Париже. Готовимся к повтору того положения.

Мировое политическое сообщество резко осудило акты терроризма. Австрия назвала почерк террористов трусливым и варварским. В Испании выразили уверенность, что терроризм не сможет победить Европу. А Федерика Могерини – верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности – не смогла закончить своё заявление, расплакавшись. Интернет и информпространство раскалились.

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании:

Я шокирован и встревожен событиями в Брюсселе. Мы сделаем все возможное для того, чтобы помочь.

Франсуа Олланд, президент Франции:

Террористы нанесли удар в Бельгии, но их атака была направлена против Европы, и весь мир обеспокоен. Нам необходимо осознать масштабы и серьезность этой террористической угрозы. Мы столкнулись с глобальной угрозой, которая требует глобального ответа.

Витольд Ващиковский, министр иностранных дел Республики Польша:

Теракт, где бы он ни был и кого бы ни коснулся, всегда требует осуждения. Мои соболезнования в адрес тех, кто потерял своих близких и пострадал от сегодняшнего теракта.

Сведений о национальностях пострадавших и погибших пока не поступало. По неподтвержденной информации, белорусов среди них нет. Диппредставительство нашей страны в Бельгии следит за ситуацией. Соболезнования от себя лично и от имени белорусского народа выразил и Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С большой болью восприняли в Беларуси известие о многочисленных человеческих жертвах в результате террористических актов, которые произошли в Брюсселе 22 марта

Бельгия сейчас закрыла границы. Повышенные меры безопасности введены в аэропорту Копенгагена. Уровень террористической угрозы подняли Нидерланды. Флаги Евросоюза приспущены. Беларусь же усилила меры безопасности на авиационных объектах. Усилили контроль и на белорусской границе.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

В связи с терактами в Брюсселе на границе Республики Беларусь сейчас вводятся усиленные меры пограничного контроля. Это работа с лицами, с документами, дополнительные проверочные мероприятия. Особое внимание на систему въезда на территорию Республики Беларусь. И, конечно же, организация взаимодействия с пограничными службами сопредельных государств.

Правоохранительные органы Бельгии не исключают, что число пострадавших и погибших может расти. Некоторые сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Власти опасаются новых атак. Между тем, этот день в Бельгии уже назвали «чёрным вторником», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.