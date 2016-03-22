Новости России. В России собираются повысить пенсионный возраст. Объявить об этом жителям страны бывший министр финансов Алексей Кудрин предложил после парламентских выборов. Они намечены на сентябрь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процесс повышения возраста выхода на пенсию предлагается начать с 2019 года. А до этого провести всю подготовительную работу. По словам Кудрина, если поднимать пенсионный возраст для женщин с 55 до 63 лет ежегодно на год, то на это уйдет восемь лет. А если повышение составит полгода за год, то переход растянется уже на 16 лет. Однако какой сценарий выбрать, еще нужно обсуждать, резюмировал экс-министр финансов.