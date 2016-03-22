Террористические атаки на аэропорт и метро в Брюсселе: около 30 человек погибли

Новости Бельгии. Столица Бельгии 22 марта подверглась серии террористических атак. По последним данным, при взрывах в аэропорту и метро погибли не менее 34 человек. Более сотни ранены. Есть ли среди них граждане нашей страны, пока не известно.

Соболезнования родным и близким погибших выразил Президент Беларуси. В Бельгии сейчас объявлен наивысший уровень террористической угрозы. Принято решение закрыть границы. После событий в Брюсселе Беларусь усилила меры пограничного контроля на своих рубежах.

Первые сообщения о взрыве в Брюссельском аэропорту начали поступать утром. Около 10 часов. Это первые кадры с места происшествия. На них видно: в здании и около него началась паника. Бомбу активировал террорист-смертник. Об этом позже официально заявит федеральный прокурор Бельгии. Это – теракт.

Пострадавшая:

Я просто отлучилась в туалет. А спустя 5 минут я услышала взрыв. Все посыпалось. И я просто спряталась под раковину. Вокруг меня все было черным. Когда я вышла, я видела очень многих людей с кровью. И я просто выбежала из аэропорта.

Сразу после этого в метро Брюсселя произошли еще два взрыва. На станциях, расположенных близко друг к другу. «Маалбек» и «Шуман». Сейчас весь общественный транспорт Брюсселя остановлен, аэропорт закрыт. В стране введена высшая степень террористической угрозы.

Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии:

В нашей стране сегодня произошли слепые, отвратительные и смертельные теракты, совершено два нападения: в аэропорту Брюсселя и в метро. Из кризисного центра силы безопасности пытаются стабилизировать ситуацию. Они контролируют все важные объекты города.

Сведений о национальностях пострадавших и погибших пока не поступало. Они в ближайшее время будут передаваться в посольства зарубежных стран. МИД Беларуси напоминает телефоны нашего посольства для тех, чьи родственники находятся в Брюсселе и не выходят на связь. А также дает рекомендации белорусам в Бельгии.

МИД Беларуси:

В связи со взрывами рекомендуем гражданам Беларуси, находящимся в Брюсселе, избегать общественных мест и использования общественного транспорта

Некоторые СМИ сообщают, что российские спецслужбы предупреждали о возможности теракта бельгийских коллег. А также, что к теракту (по неподтвержденной информации, за него взял ответственность ИГИЛ) причастны двое белорусов. Этот факт подтвердили в комитете госбезопасности нашей страны. В отношении них ведется проверка.

Федерика Могерини, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности:

Это очень печальный день для Европы. Потому что она, и ее столица, страдает от той же боли, что и Сирия, что и весь мир. Мы все еще ждем точных новостей о взрывах в Брюсселе, но уже сейчас ясно, что корни этого одни и те же. Мы сейчас объединены. Тем, что не только соболезнуем жертвам, но и реагируем на это, в желании вместе предотвратить радикализм и насилие.

Сейчас граница между Францией и Бельгией закрыта. Степень террористической угрозы повысили в Голландии. В аэропорту Копенгагена усилили меры безопасности. Железнодорожное сообщение в Европе нарушено. Поезда не идут в Брюссель. Флаги Евросоюза приспущены. Усилии охрану границы в Беларуси.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

В связи с терактами в Брюсселе на границе Республики Беларусь сейчас вводятся усиленные меры пограничного контроля. Это работа с лицами, с документами, дополнительные проверочные мероприятия. Особое внимание на систему въезда на территорию Республики Беларусь. И, конечно же, организация взаимодействия с пограничными службами сопредельных государств.

Общее чисто жертв теракта составило 26 человек. СМИ Бельгии дают информацию о 36. Примерное число пострадавших составило больше 130 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.