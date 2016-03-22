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Глава Минэкономразвития России: Повышение пенсионного возраста - решение неизбежное

22 марта 2016 16:30
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Новости России. В России готовятся к повышению пенсионного возраста. Конкретные сроки и условия реформы будут названы уже в сентябре, после проведения выборов в Госдуму. Об этом заявил глава Минэкономразвития России.

Алексей Улюкаев отметил, что повышение пенсионного возраста - решение  неизбежное, и оно обязательно будет принято. Сейчас завершаются расчёты и рассматриваются предложения: в том числе, будет ли сохранён разрыв между выходом на пенсию мужчин и женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пенсии # Алексей Улюкаев

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