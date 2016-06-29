Теракт в аэропорту Стамбула: среди погибших и пострадавших белорусов нет

Новости Турции. Число жертв теракта в аэропорту Ататюрка в Стамбуле достигло 36 человек. Около полутора сотен ранены. Некоторые находятся в критическом состоянии. МИД Беларуси заявил, что наших соотечественников среди убитых и пострадавших нет.

По последним данным, три взрыва прогремели на входе, выходе и на парковке в зоне международного терминала аэропорта накануне вечером. Власти Турции заявили, что в атаке участвовали три смертника. Сначала они открыли огонь из оружия, затем привели в действие взрывные устройства.

Ночью с заявлением выступил президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган. Он призвал мировое сообщество к совместной борьбе с терроризмом.

Тем временем страна приходит в себя после взрывов. К данному моменту уже возобновил работу аэропорт Ататюрка.

Паника. Шок. Вой сирен «скорой помощи». Хаос и боль поглотили международный аэропорт Стамбула.

Три мощных взрыва поздно вечером прогремели в самых оживленных местах аэропорта: в терминалах и на парковке. На кадрах камер наблюдения видно, как оглушенные и дезориентированные после взрыва люди пытаются покинуть воздушную гавань. Некоторые не в силах справиться с шоком и начинают прятаться в толпе. Но среди всего этого хаоса особенно беззащитными выглядят дети.

Очевидец:

Раздался сильный взрыв, он был очень сильный. Внутри аэропорта началась паника. А другие пассажиры говорят, что была перестрелка, но я ее не слышал. Один человек выстрелил и вошел, потом раздались два взрыва. Я слышал их. Я находился в терминале внутренних рейсов, а это произошло в международном терминале.

Жертвами атаки, по уточненным данным, стали 36 человек. За жизни еще около 200 борются врачи. Первую медицинскую помощь оказывали прямо на месте, после чего людей доставляли в ближайшие больницы. Среди погибших есть иностранные граждане. По информации на данный час, наших соотечественников среди жертв теракта нет.

Игорь Белый, генеральный консул Республики Беларусь в Турецкой Республике:

На данный момент среди пострадавших либо погибших граждан Республики Беларусь нет. Но данная информация является оперативной, потому что 27 человек находятся в критическом состоянии, они находятся без паспортов, они не опознаны. Мы находимся в прямом контакте с правоохранительными органами Турции, с местными властями, с министерством здравоохранения, с министерством юстиции. У нас информация обновляется каждые полчаса. Мы стараемся получить полную информации, чтобы быть уверенными, что среди пострадавших нет белорусов.

Андрей Савиных, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турции:

Основываясь на самых последних данных, которые мы получаем от компетентных органов Турции, мы можем подтвердить, что белорусы не пострадали от рук террористов. Могу добавить, что службы посольства приведены в состояние повышенной готовности к внештатной ситуации. Но мы не снижаем интенсивность нашей обычной дипломатической деятельности и продолжаем работать в штатном режиме.

Воздушная гавань прекратила работу: долгое время она не принимала и не отправляла самолеты. Многие пилоты, узнав о произошедшем еще в воздухе, разворачивали лайнеры и возвращались к месту вылета.

Сейчас работа частично восстановлена. Как прокомментировали в аэропорту «Минск-2», сегодня запланированы рейсы из Стамбула в Минск и обратно. Ожидается, что прилет и вылет будут осуществлены согласно штатному расписанию.

Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции:

Следственные мероприятия еще продолжаются. Но аэропорт открыт, и воздушное сообщение вернулось в норму.

Ответственность за кровавую атаку взяли на себя боевики группировки «Исламское государство». Личности смертников, совершивших теракты, устанавливаются. На месте трагедии продолжают работать криминалисты: опрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдений.

Соболезнования в адрес Турции в связи с терактом приходят со всего мира.

Франция, Бельгия и вот Турция. Террористы нанесли еще один, как они выразились, политический удар по новому государству. Однако в очередной раз пролита невинная кровь. Жертвами вновь стали мирные граждане, далекие от политики люди, которые просто летели по своим делам.

После теракта в Стамбуле многие аэропорты мира усилили меры безопасности. В авиаузлы Нью-Йорка и Вашингтона на патрулирование направлены дополнительные наряды охраны с тактическим вооружением и оборудованием. В московских аэропортах тотальный досмотр проходят все без исключения пассажиры. Багаж и документы прилетевших в столицу граждан досматривают при помощи спецсредств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.