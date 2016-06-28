Прямой эфир

Наводнение в Украине: под воду ушли десятки домов и подворий на западе страны

28 июня 2016 06:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Мощные ливни парализовали Западную Украину. Под воду ушли десятки домов и подворий. Обесточены четыре населенных пункта. Кроме того, из-за угрозы подтопления отключена одна из электроподстанций. Без света остались более трех тысяч жителей.

Селевыми потоками частично разрушены два моста. Аварийно-ремонтные бригады уже приступили к устранению последствий непогоды. Ситуация в регионе в ближайшее время вряд ли улучшится. В Закарпатье объявлено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наводнение

Другие новости рубрики

Все новости
Boeing загорелся при аварийной пасадке в Сингапуре: версии произошедшего
27 июня 2016 15:46

Boeing загорелся при аварийной пасадке в Сингапуре: версии произошедшего

Лесные пожары: власти турецкой Антальи объявили эвакуацию двух курортных зон
27 июня 2016 13:00

Лесные пожары: власти турецкой Антальи объявили эвакуацию двух курортных зон

Пассажирский Boeing загорелся при посадке в Сингапуре
27 июня 2016 10:07

Пассажирский Boeing загорелся при посадке в Сингапуре