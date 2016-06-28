Наводнение в Украине: под воду ушли десятки домов и подворий на западе страны

Новости Украины. Мощные ливни парализовали Западную Украину. Под воду ушли десятки домов и подворий. Обесточены четыре населенных пункта. Кроме того, из-за угрозы подтопления отключена одна из электроподстанций. Без света остались более трех тысяч жителей.

Селевыми потоками частично разрушены два моста. Аварийно-ремонтные бригады уже приступили к устранению последствий непогоды. Ситуация в регионе в ближайшее время вряд ли улучшится. В Закарпатье объявлено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.