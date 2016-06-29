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Теракт в аэропорту Стамбула: погибло не менее 50 человек, 60 ранены

29 июня 2016 06:18
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Новости Турции. Терракт в Стамбуле. Несколько взрывов прогремело в стамбульском международном аэропорту имени Ататюрка. Погибло, по предварительным данным, не менее 50 человек, еще 60 ранены.

Двое вооруженных людей вошли в международный терминал, бросили несколько гранат и открыли автоматный огонь. Неизвестно, удалось ли им скрыться. По некоторым сведениям, они были смертники из группировки «Исламское государство». Самолеты, которые прибывали в аэропорт Ататюрка, были перенаправлены в другие воздушные гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Турции немедленно ввели мораторий на освещение этих трагических событий, потому подробностей происшедшего известно немного.

Очевидец:
Случился сильный взрыв. Внутри аэропорта был настоящий кошмар. Говорят, перестрелка была, но я не слыхал, но один будто шел и стрелял. Взрывов было два, потом сказали, что третий возле метро прогремел. Я их слышал, хотя находился во внутреннем терминале, а не в международном.

Мы поддерживаем контакт с нашим консульством в Стамбуле и будем сообщать вам новости незамедлительно.

По данным белорусского посольства в Турции на этот час, наших сограждан среди жертв нет. Самолет из Минска благополучно прилетел в Стамбул во вторник утром и затем без происшествий отбыл на родину задолго до терактов. Следующий рейс должен состояться 29 июня во второй половине дня. Пока не известно, вылетит ли самолет из Минска по расписанию.

Аэропорт Ататюрка будет закрыт еще несколько часов. Когда он снова станет принимать и отправлять самолеты, будет ясно лишь к полудню.

# Теракт в Стамбуле

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