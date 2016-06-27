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Boeing загорелся при аварийной пасадке в Сингапуре: версии произошедшего

27 июня 2016 15:46
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Новости Сингапура. Специалисты продолжают работу в аэропорту Сингапура, где утром загорелся самолет.

На данный момент рассматривается две версии. На судне произошла утечка топлива. На это указывают жалобы пассажиров: в салоне пахло керосином. Вторая, но менее вероятная: двигатель лайнера дал сбой.

Напомним, что боинг вылетел из Сингапура в Милан, однако командир экипажа вернул самолет в аэропорт из-за неисправности. А уже на взлетной полосе у судна вспыхнула турбина, и загорелось крыло.

Для пассажиров все обошлось – пострадал только самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» .

# Возгорание самолета

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