Подробности столкновения поездов в Египте: погибли 32 человека, более 160 – ранены

Новости Египта. Растет число пострадавших при столкновении поездов в Египте. Ранения получили более 160 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария, которая унесла жизни 32 пассажиров, произошла 26 марта в провинции Сохаг. В пассажирском поезде, который пересекал город Тахта, неизвестный дернул стоп-кран.

В результате состав резко остановился, и в него врезался другой локомотив. После столкновения четыре вагона сошли с рельсов, два из них перевернулись.