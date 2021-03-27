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Подробности столкновения поездов в Египте: погибли 32 человека, более 160 – ранены

27 марта 2021 14:23
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Новости Египта. Растет число пострадавших при столкновении поездов в Египте. Ранения получили более 160 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности столкновения поездов в Египте: погибли 32 человека, более 160 – ранены-1

Авария, которая унесла жизни 32 пассажиров, произошла 26 марта в провинции Сохаг. В пассажирском поезде, который пересекал город Тахта, неизвестный дернул стоп-кран.

Подробности столкновения поездов в Египте: погибли 32 человека, более 160 – ранены-4

В результате состав резко остановился, и в него врезался другой локомотив. После столкновения четыре вагона сошли с рельсов, два из них перевернулись.

Генпрокуратура Египта ведет расследование ЧП. Задержаны машинисты обоих поездов.

# Авария # Фотофакт

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