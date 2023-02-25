Теплее всего в Афинах, в Москве +2°C. Погода в Европе на неделю с 27 февраля по 5 марта

В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +9 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +4 °C. В Риме +10 °C, дождь. В Мадриде воздух прогреется до +10 °C.
В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +9 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +4 °C. В Риме +10 °C, дождь. В Мадриде воздух прогреется до +10 °C.
В столице Болгарии +16 °C. В Анкаре +12 °C. В Афинах +19 °C, без осадков.
Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +3 °C, пройдет дождь. В Вильнюсе +1 °C. В Варшаве столбики термометров покажут +2 °C, без осадков.
В Киеве синоптики обещают +2 °C, будет облачно. В Москве столбики термометров покажут также +2 °C, пройдет снег.
Плюс днем, ночью заморозки. Какую погоду ждать белорусам в начале марта? Читайте здесь.
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