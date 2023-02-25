Боррель объявил о десятом пакете санкций против России и раскрыл детали

Верховный представитель Евросоюза сообщил, что десятый пакет санкций против Российской Федерации прошел согласование: в него добавлены сто двадцать одно физлицо и организация.

Также новые санкции затрагивают ограничения по многим позициям в плане экспорта, под запрет попадают и некоторые российские средства массовой информации, приводит РИА Новости слова Жозепа Борреля. Очередной санкционный пакет страны Евросоюза пытались согласовать на протяжении двух недель. Вечером 24 февраля появилась информация, что согласие наконец достигнуто.