Прямой эфир

Франция проводит беспрецедентные по масштабу военные учения

25 февраля 2023 15:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Франция проводит беспрецедентные по масштабу учения. Их цель – подготовить солдат к войне высокой интенсивности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тренировочные боевые действия уже начались на юге страны.

Франция проводит беспрецедентные по масштабу военные учения-1

Как сообщили в Минобороны, эти учения станут самыми амбициозными за последние десятилетия. Ожидается, что участие в них примут 20 тысяч человек. Для военнослужащих будут смоделированы сражения на суше, в море и воздухе, а также испытания в киберпространстве и информационной среде. Стоимость учений оценивается в 35 миллионов евро.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Военные учения # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Боррель объявил о десятом пакете санкций против России и раскрыл детали
25 февраля 2023 13:31

Боррель объявил о десятом пакете санкций против России и раскрыл детали

Непогода парализовала США. Высота снежного покрова может достигнуть 2,5 метра
25 февраля 2023 13:18

Непогода парализовала США. Высота снежного покрова может достигнуть 2,5 метра

Великобритания столкнулась с нехваткой овощей
25 февраля 2023 13:17

Великобритания столкнулась с нехваткой овощей