Франция проводит беспрецедентные по масштабу военные учения

Новости Франции. Франция проводит беспрецедентные по масштабу учения. Их цель – подготовить солдат к войне высокой интенсивности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тренировочные боевые действия уже начались на юге страны.

Как сообщили в Минобороны, эти учения станут самыми амбициозными за последние десятилетия. Ожидается, что участие в них примут 20 тысяч человек. Для военнослужащих будут смоделированы сражения на суше, в море и воздухе, а также испытания в киберпространстве и информационной среде. Стоимость учений оценивается в 35 миллионов евро.