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Непогода парализовала США. Высота снежного покрова может достигнуть 2,5 метра

25 февраля 2023 13:18
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Новости США. Непогода парализовала США. Сразу несколько штатов оказались в плену снежной бури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода парализовала США. Высота снежного покрова может достигнуть 2,5 метра-1

Первой удар стихии ощутила Калифорния. Сейчас там ожидается сильнейшая за 34 года метель. Высота снежного покрова может достигнуть 2,5 метра. Пострадали от снегопадов, ледяных дождей и сильного ветра также Миннесота и Мэриленд. В отдельных районах обледенение ЛЭП оставило без света сотни тысяч домохозяйств. Закрыты офисы и школы. На удаленную учебу переведены 30 тысяч детей. Тем временем метеорологи делают неутешительные прогнозы: эксперты считают, что всего снежная буря накроет 30 штатов.

Выдры кувыркаются в снегу, а белые медведи катаются с горки. Кадры из зоопарка США после снежной бури.

Непогода парализовала США. Высота снежного покрова может достигнуть 2,5 метра-4

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# Погода # Новости США # Фотофакт

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