Непогода парализовала США. Высота снежного покрова может достигнуть 2,5 метра

Новости США. Непогода парализовала США. Сразу несколько штатов оказались в плену снежной бури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первой удар стихии ощутила Калифорния. Сейчас там ожидается сильнейшая за 34 года метель. Высота снежного покрова может достигнуть 2,5 метра. Пострадали от снегопадов, ледяных дождей и сильного ветра также Миннесота и Мэриленд. В отдельных районах обледенение ЛЭП оставило без света сотни тысяч домохозяйств. Закрыты офисы и школы. На удаленную учебу переведены 30 тысяч детей. Тем временем метеорологи делают неутешительные прогнозы: эксперты считают, что всего снежная буря накроет 30 штатов.