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Трамп: Байден вряд ли знает, что он жив

10 февраля 2024 14:19
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Экс-президент США Дональд Трамп высказал сомнение в том, что его преемник Джо Байден осознает, что он еще жив. Также Трамп обвинил окружение Байдена в политических гонениях. Об этом пишет РИА Новости.

«...потому что я не думаю, что он знает, что живой», – сказал экс-президент Америки.

Кроме этого, Трамп прокомментировал отчет спецпрокурора  о неправильном хранении Байденом засекреченных документов, подчеркивая, что Байден держал бумаги в небезопасных условиях, в то время как документы Трампа были в надежной сохранности.

# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп

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