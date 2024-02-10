Трамп: Байден вряд ли знает, что он жив

Экс-президент США Дональд Трамп высказал сомнение в том, что его преемник Джо Байден осознает, что он еще жив. Также Трамп обвинил окружение Байдена в политических гонениях. Об этом пишет РИА Новости.

«...потому что я не думаю, что он знает, что живой», – сказал экс-президент Америки.

Кроме этого, Трамп прокомментировал отчет спецпрокурора о неправильном хранении Байденом засекреченных документов, подчеркивая, что Байден держал бумаги в небезопасных условиях, в то время как документы Трампа были в надежной сохранности.