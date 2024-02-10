ФРГ переживает последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы из-за закрытия множества предприятий и общего упадка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последним ударом стало прекращение поставок российского газа, пишет Bloomberg. Агентство подчеркивает, что основы промышленности Германии рухнули, как домино. Высокие цены на энергоресурсы вынуждают компании переносить заводы за рубеж либо закрывать старейшие фабрики страны. На этом фоне в Министерстве экономики ФРГ заявляли о недостатке денег из-за огромного количества помощи Украине. Но это не мешает канцлеру Германии ставить интересы иностранного государства превыше собственных граждан.