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Шольц призвал американский конгресс выделить новый пакет помощи Украине

10 февраля 2024 13:51
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ФРГ переживает последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы из-за закрытия множества предприятий и общего упадка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шольц призвал американский конгресс выделить новый пакет помощи Украине-1

Последним ударом стало прекращение поставок российского газа, пишет Bloomberg. Агентство подчеркивает, что основы промышленности Германии рухнули, как домино. Высокие цены на энергоресурсы вынуждают компании переносить заводы за рубеж либо закрывать старейшие фабрики страны. На этом фоне в Министерстве экономики ФРГ заявляли о недостатке денег из-за огромного количества помощи Украине. Но это не мешает канцлеру Германии ставить интересы иностранного государства превыше собственных граждан.

Шольц призвал американский конгресс выделить новый пакет помощи Украине-4

В Вашингтоне Олаф Шольц, встречаясь с президентом США, призвал американский конгресс как можно быстрее выделить новый пакет военной помощи Украине.

# Международная политика

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