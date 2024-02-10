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Маск: украинскую мясорубку надо было остановить ещё год назад

10 февраля 2024 14:05
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Американский бизнесмен Илон Маск подверг критике высказывание лидера США Джо Байдена, в котором последний приравнял нежелание Конгресса оказать помощь Украине к преступной халатности. Об этом пишет РИА Новости.

«Пора остановить эту мясорубку», – написал Илон Маск в соцсети Х.

Он добавил, что конец данному конфликту можно было положить еще год назад. Маск также поиронизировал над Байденом, который утверждал, что у него хорошая память, но перепутал Египет и Мексику. Бизнесмен предлагает спросить Байдена о странах, где есть пирамиды, на тот случай, если лидер Штатов решит применить ядерное оружие.

# Международная политика # Илон Маск

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