Крушение самолета «Париж – Каир» над Средиземным морем: рассматриваются все версии, в том числе теракт

Новости Египта. Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг разбившегося 19 мая самолета, летевшего из Парижа в Каир. A-320 потерпел крушение вблизи греческого острова Карпатос. Туда уже прибыли представители вооруженных сил Египта и Франции. Во время катастрофы самолет был в зоне ответственности египетских диспетчеров.

Лайнер пропал с радаров рано утром. На борту было 56 пассажиров и 10 членов экипажа. Наших соотечественников на самолете не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жан-Марк Эйро, министр иностранных дел Французской Республики:

Мы делаем все, чтобы найти самолет. Мы работаем в тесном контакте с египетскими властями, мы также готовы направить все наши военные корабли и самолеты, чтобы помочь в поиске.

Мануэль Вальс, премьер-министр Французской Республики:

Информация поступает постепенно. Был немедленно развернут кризисный центр для установления списка пассажиров. Никакие предположения в настоящий момент нельзя сбрасывать со счетов.

Ранее сообщалось, что до исчезновения автоматические системы лайнера подали сигнал бедствия. Однако египетские специалисты эту информацию не подтвердили. Рассматриваются все версии произошедшего, включая террористический акт.