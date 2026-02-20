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Экс-принц Эндрю вернулся в поместье Сандрингем после допроса в полиции

20 февраля 2026 07:34
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Брат короля Карла III, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, после допроса в полиции вернулся в свою резиденцию в поместье Сандрингем. Об этом пишет ТАСС.

Его арестовали утром 19 февраля, в день его 66-летия, по подозрению в злоупотреблении властью. Бывший принц пробыл в полицейском участке 12 часов, но пока никаких обвинений ему не предъявлено.

В его коттедже и бывшем доме в Виндзоре были проведены обыски. Поводом для расследования стала передача Маунтбаттеном-Виндзором конфиденциальной информации банкиру Джеффри Эпстайну в бытность его специальным представителем по торговле и инвестициям. Сведения касались зарубежных поездок и инвестиций в Афганистан.

Фото: pixabay

# Международная политика

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