Великобритания не может нанести удар по хути в Йемене из-за недостатка огневой мощи, что ставит под вопрос способность британского военно-морского флота противодействовать России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Ни один из британских военных кораблей не может поражать сухопутные цели, поэтому большая часть ударов по хутистам приходится на долю США. Это говорит о неспособности британских ВМС соперничать с российским и китайским флотами, считает контр-адмирал Крис Пэрри. Он выразил опасение, что Соединенное Королевство не сможет идти в ногу с российскими и китайскими оппонентами.

Ранее отмечалось, что США и Великобритания нанесли удары по восьми целям хуситов в Йемене. В ноябре хуситы начали атаковать суда, имеющие отношение к Израилю, в поддержку Палестины, что привело к сокращению судоходства через Суэц.

