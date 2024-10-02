Telegram уже с 2018 года раскрывает властям данные преступников, рассказал Дуров

Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров. 23 сентября текущего года Дуров информировал, что, если власти страны делают соответствующий запрос, то телефоны и IP-адреса лиц, нарушающих закон, будут раскрыты. Дуров также позже пояснил, что данная практика является нормой с 2018 года в соответствии с политикой конфиденциальности во множестве стран.