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Telegram уже с 2018 года раскрывает властям данные преступников, рассказал Дуров

02 октября 2024 12:23
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Telegram ранее по запросу осуществлял передачу данных опасных преступников, пишет ТАСС.

Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров. 23 сентября текущего года Дуров информировал, что, если власти страны делают соответствующий запрос, то телефоны и IP-адреса лиц, нарушающих закон, будут раскрыты. Дуров также позже пояснил, что данная практика является нормой с 2018 года в соответствии с политикой конфиденциальности во множестве стран.

# Международная политика # Павел Дуров

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