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Израиль атакует южный пригород Бейрута

02 октября 2024 10:42
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Ливан укутан дымом после очередной атаки Израиля. ЦАХАЛ продолжает наземную операцию, к которой присоединяются регулярные пехотные и бронетанковые подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль атакует южный пригород Бейрута-2

Израиль проводит бомбардировки южных пригородов Бейрута. Только за сегодня нанесены не менее десятка авиаударов по объектам, принадлежащим, по информации еврейского государства, «Хезболле». Отметим, что очередной виток эскалации в Ближневосточном регионе начался накануне. Вечером израильские военные сообщили о запуске ракет со стороны Ирана. Речь шла о сотнях снарядах, большинство из которых, по заявлению Иерусалима, были перехвачены. Некоторые все же достигли цели.

Израиль атакует южный пригород Бейрута-4

Израиль пообещал ответить на ракетный удар Ирана. Ожидается, что это произойдет уже ночью и результат атаки увидит весь Ближний Восток. Об этом сообщили в ЦАХАЛ. Эскалация конфликта стала причиной роста террористической активности. Так, накануне вечером стрельба произошла в Тель-Авиве. Семь человек погибли и еще 16 ранены, один из нападавших убит на месте, второй в тяжелом состоянии. В Дании уже этим утром прогремели два взрыва у израильского посольства. Никто не пострадал. Датская полиция расследует произошедшее.

# Международная политика

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