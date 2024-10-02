Израиль атакует южный пригород Бейрута

Ливан укутан дымом после очередной атаки Израиля. ЦАХАЛ продолжает наземную операцию, к которой присоединяются регулярные пехотные и бронетанковые подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ливан укутан дымом после очередной атаки Израиля. ЦАХАЛ продолжает наземную операцию, к которой присоединяются регулярные пехотные и бронетанковые подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Израиль проводит бомбардировки южных пригородов Бейрута. Только за сегодня нанесены не менее десятка авиаударов по объектам, принадлежащим, по информации еврейского государства, «Хезболле». Отметим, что очередной виток эскалации в Ближневосточном регионе начался накануне. Вечером израильские военные сообщили о запуске ракет со стороны Ирана. Речь шла о сотнях снарядах, большинство из которых, по заявлению Иерусалима, были перехвачены. Некоторые все же достигли цели.
Израиль пообещал ответить на ракетный удар Ирана. Ожидается, что это произойдет уже ночью и результат атаки увидит весь Ближний Восток. Об этом сообщили в ЦАХАЛ. Эскалация конфликта стала причиной роста террористической активности. Так, накануне вечером стрельба произошла в Тель-Авиве. Семь человек погибли и еще 16 ранены, один из нападавших убит на месте, второй в тяжелом состоянии. В Дании уже этим утром прогремели два взрыва у израильского посольства. Никто не пострадал. Датская полиция расследует произошедшее.