Песков: Берлин не запрашивал разговора с Путиным

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, взаимоотношения Москвы и Берлина практически отсутствуют, пишет ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, взаимоотношения Москвы и Берлина практически отсутствуют, пишет ТАСС.
Очевидных общих тем у России и ФРГ на данный момент нет «не по нашей инициативе», рассказал Песков. Однако президент РФ Владимир Путин продолжает быть открытым для диалога, как и ранее, подчеркнул представитель Кремля.
Некоторый период времени назад немецкие средства массовой информации сообщали о том, что Берлин намеревается связаться с властями в Москве перед запланированным на ноябрь саммитом Группы двадцати. Песков опроверг данные заявления немецких журналистов.