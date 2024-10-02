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Песков: Берлин не запрашивал разговора с Путиным

02 октября 2024 11:49
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, взаимоотношения Москвы и Берлина практически отсутствуют, пишет ТАСС.

Очевидных общих тем у России и ФРГ на данный момент нет «не по нашей инициативе», рассказал Песков. Однако президент РФ Владимир Путин продолжает быть открытым для диалога, как и ранее, подчеркнул представитель Кремля.

Некоторый период времени назад немецкие средства массовой информации сообщали о том, что Берлин намеревается связаться с властями в Москве перед запланированным на ноябрь саммитом Группы двадцати. Песков опроверг данные заявления немецких журналистов.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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