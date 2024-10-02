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В США бастуют работники портов Восточного побережья

02 октября 2024 10:34
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В США бастуют работники портов Восточного побережья. Это грозит многомиллиардными убытками для крупнейшей экономики мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США бастуют работники портов Восточного побережья-2

Активисты требуют поднять заработную плату и остановить проекты по автоматизации труда. С требованиями на улицы работники вышли впервые почти за 50 лет. Впрочем, стачки и вовсе могло не быть. Профсоюз международной ассоциации портовых грузчиков вел переговоры с Морским альянсом США. Речь шла о заключении нового шестилетнего контракта. Но стороны не сошлись во мнении. В первую очередь в вопросах оплаты труда. Работодатель в последнюю минуту предложил почти 50-процентное повышение заработной платы за шесть лет. Однако профсоюзы отказались от этой возможности. 

Через порты на Атлантическом побережье США проходит около половины всего импорта страны. Бастующие порты расположены от штата Мэн до Техаса.

# Забастовка

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