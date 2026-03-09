Технологический суверенитет и укрепление позиций в науке. Пекин формирует стратегию развития до 2030 года

Но едва ли государства на окраине Евросоюза будут определять международные тренды. И в этом смысле стоит присмотреться к странам, которые на наших глазах становятся точками опоры нового мироустройства. Одна из таких, безусловно, Китай. И именно поэтому внимание всего мира в эти мартовские дни приковано к Пекину, где проходит важнейшее событие года в жизни полуторамиллиардного государства – Всекитайское собрание народных представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И внимание это продиктовано тем, что Пекин на этой авторитетной площадке, обозначая свою стратегию, отправляет миру своеобразные сигналы. Какие из них важны для Минска, учитывая всепогодный статус нашего партнерства? И какие параллели в этой связи напрашиваются? Во-первых, сама формулировка – Всекитайское собрание народных представителей. Первое, что приходит на ум, конечно, Всебелорусское народное собрание. Прямое сравнение, очевидно, будет некорректным, но определенное сходство функционала – на лицо. Итак, Всекитайское собрание – это около 3 тысяч народных представителей из всех регионов Поднебесной, которые досконально знают все местные вопросы и проблемы. Иными, словами – это своеобразный социальный срез китайского общества. Примерно такой смысл представительства и в рамках ВНС. Во-вторых, полномочия Всекитайского собрания, среди которых внесение возможных изменений в Конституцию, избрание ключевых политических персон в стране, утверждение бюджета, а еще (и вот здесь находим опять же параллели) – определение плана соцэкономразвития страны. И вот в этом смысле функция Всекитайского собрания, безусловно, коррелирует с нашим ВНС.