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Технологический суверенитет и укрепление позиций в науке. Пекин формирует стратегию развития до 2030 года

09 марта 2026 18:28
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Но едва ли государства на окраине Евросоюза будут определять международные тренды. И в этом смысле стоит присмотреться к странам, которые на наших глазах становятся точками опоры нового мироустройства. Одна из таких, безусловно, Китай.

И именно поэтому внимание всего мира в эти мартовские дни приковано к Пекину, где проходит важнейшее событие года в жизни полуторамиллиардного государства – Всекитайское собрание народных представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технологический суверенитет и укрепление позиций в науке. Пекин формирует стратегию развития до 2030 года-2

И внимание это продиктовано тем, что Пекин на этой авторитетной площадке, обозначая свою стратегию, отправляет миру своеобразные сигналы. Какие из них важны для Минска, учитывая всепогодный статус нашего партнерства? И какие параллели в этой связи напрашиваются?

Во-первых, сама формулировка – Всекитайское собрание народных представителей. Первое, что приходит на ум, конечно, Всебелорусское народное собрание. Прямое сравнение, очевидно, будет некорректным, но определенное сходство функционала – на лицо.

Итак, Всекитайское собрание – это около 3 тысяч народных представителей из всех регионов Поднебесной, которые досконально знают все местные вопросы и проблемы. Иными, словами – это своеобразный социальный срез китайского общества. Примерно такой смысл представительства и в рамках ВНС.

Во-вторых, полномочия Всекитайского собрания, среди которых внесение возможных изменений в Конституцию, избрание ключевых политических персон в стране, утверждение бюджета, а еще (и вот здесь находим опять же параллели) – определение плана соцэкономразвития страны. И вот в этом смысле функция Всекитайского собрания, безусловно, коррелирует с нашим ВНС.

Технологический суверенитет и укрепление позиций в науке. Пекин формирует стратегию развития до 2030 года-4

Причем, нынешнее Всекитайское собрание – особенное. Страна завершила предыдущий пятилетний цикл и формирует план до 2030-го. Точно также делали и мы накануне нового года. Китайская «дорожная карта» станет одним из итогов собрания, которое продлится до 12 марта. Ну а пока посмотрим, какие же тренды заложены в проекте программы? А это повышение технологической самостоятельности и укрепление позиций в науке. При этом, страна делает ставку на снижение зависимости от экспорта. Вспомните наш 5-летний план – сходство также очевидно.

Как и очевиден тренд, на который сделали ставку белорусы – это высокое качество. Именно такие формулировки фигурируют в проекте документа. А если это помножить на безупречную китайскую исполнительскую дисциплину, Пекин к 2030-му заметно повысит планку экономики. А еще КНР будет претендовать на мировое лидерство в таких сферах как полупроводниковые технологии, искусственный интеллект и развитие космоса.

# Китай # Беларусь-Китай # Всебелорусское народное собрание

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