Сейм Литвы поддержал снижение надбавок за переработки и работу в праздники
В Латвии совершено очередное покушение на и без того мертвый рынок труда. Инструмент выбрали нехитрый – молоток и кувалду и ударили по карману работников. Профильная комиссия Сейма поддержала снижение надбавок за переработки и работу в праздники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если раньше за сверхурочные платили полную ставку, то теперь предлагают половину суммы. Власти отмахиваются. 100-процентная надбавка, мол, это пережиток советского прошлого, в Европе так не принято. Во Франции, говорят, и вовсе доплачивают копейки. Правда, этот евроремонт на рынке труда не оценили сами работники. В соцсетях эмоции зашкаливают.
Больше всего бесит, что в госадминистрации за работу в выходные вообще не платят! Вместо денег дают отгул, а за праздничные дни вообще предлагают один день отдыха вместо двойной оплаты – это абсурд и издевательство.
Это просто кабальный договор 24/7 – никаких доплат в принципе. А когда платят за подмену коллег, выходит смешная сумма в 30 евро после налогов, хотя должны были дать 45. Возмутительно!
Это просто кошмар! В Сейме хотят урезать оплату праздничных со 100 % до 50 %. Кто после этого вообще выйдет работать в праздники? Я раньше охотно работала, но теперь это станет просто невыгодно, и вся страна встанет.
Профсоюзы подсчитали: если сверхурочные сократят вдвое, то карманы честно трудящихся опустеют почти на 150 миллионов евро. А бюджет страны недополучит еще сотню миллионов налогов. Причем депутаты, как выяснилось, голосовали за инициативу вслепую, а под конец и вовсе попросили юристов объяснить, что же они приняли.
Впрочем этот нюанс не помешал народным избранникам назвать закон историческим. Для потомков он будет поучительным экспонатом некомпетентности политиков. Ведь действительно великие решения принимаются с холодной головой и ясным взглядом там, где сейчас решаются судьбы континентов.