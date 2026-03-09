Сейм Литвы поддержал снижение надбавок за переработки и работу в праздники

В Латвии совершено очередное покушение на и без того мертвый рынок труда. Инструмент выбрали нехитрый – молоток и кувалду и ударили по карману работников. Профильная комиссия Сейма поддержала снижение надбавок за переработки и работу в праздники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если раньше за сверхурочные платили полную ставку, то теперь предлагают половину суммы. Власти отмахиваются. 100-процентная надбавка, мол, это пережиток советского прошлого, в Европе так не принято. Во Франции, говорят, и вовсе доплачивают копейки. Правда, этот евроремонт на рынке труда не оценили сами работники. В соцсетях эмоции зашкаливают.

Больше всего бесит, что в госадминистрации за работу в выходные вообще не платят! Вместо денег дают отгул, а за праздничные дни вообще предлагают один день отдыха вместо двойной оплаты – это абсурд и издевательство.

Это просто кабальный договор 24/7 – никаких доплат в принципе. А когда платят за подмену коллег, выходит смешная сумма в 30 евро после налогов, хотя должны были дать 45. Возмутительно!

Это просто кошмар! В Сейме хотят урезать оплату праздничных со 100 % до 50 %. Кто после этого вообще выйдет работать в праздники? Я раньше охотно работала, но теперь это станет просто невыгодно, и вся страна встанет.