В Турции планируют построить мост через Дарданеллы к 2023 году

Новости Турции. В Турции дали старт масштабному проекту по соединению надежной автомобильной переправой Европы и Азии –

начали строить мост через пролив Дарданеллы.

Красочная церемония закладки первого камня собрала тысячи гостей. Проектная длина сооружения – 4 километра. Инжинеры говорят, что он будет самым длинным в мире из себе подобных. Обойдется строительство более чем в 3 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.