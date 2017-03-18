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В Турции планируют построить мост через Дарданеллы к 2023 году

18 марта 2017 18:05
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Новости Турции. В Турции дали старт масштабному проекту по соединению надежной автомобильной переправой Европы и Азии –

начали строить мост через пролив Дарданеллы.

Красочная церемония закладки первого камня собрала тысячи гостей. Проектная длина сооружения – 4 километра. Инжинеры говорят, что он будет самым длинным в мире из себе подобных. Обойдется строительство более чем в 3 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сдать мост в эксплуатацию планируется в 2023 году к 100-летию Турецкой Республики.

В Турции планируют построить мост через Дарданеллы к 2023 году-1

# Фотофакт # Необычное

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