В Москве на 33 году жизни скончался актёр Юрий Киндрат

«Сегодня скорбный день, сегодня мы провожаем в последний путь нашего актёра Юру Киндрата. Ему было всего 32 года. ...Он только начал жить, и впереди у него должна была быть интересная творческая жизнь, он был очень талантливым человеком, и как страшно сейчас писать этот пост и говорить о нем, что он БЫЛ, и что больше его с нами уже не будет никогда», – написала на странице в Facebook Анна Холмовская.

Новости России. На 33 году жизни скончался актёр Юрий Киндрат. Об этом стало известно от Генерального директора актёрского агентства «Звёздный Дождь».

Юрий Киндрат родился 14 апреля 1986 в Тюмени.

В 2010 году актёр окончил New York Universal Artistiс School, а в 2015 году – актёрскую Школу драмы Германа Седакова.

Киндрат служил в театре «Школа драматического искусства», где сыграл Дориана Грэя в спектакле «Дориан Грэй», и в Московском театре на Юго-Западе.

Артист известен своими ролями в сериалах «Закрытая школа», «Спящие-2» и «Свидетели».

9 мая 2018 года Юрий Киндрат умер в московской больнице. О причинах смерти не сообщается, но последнее фото в Instagram актёр выложил с подписью «Движение вверх. К новым Вершинам».