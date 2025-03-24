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ТАСС: ВСУ у Гоголевки лишились шанса на бегство из-за своих же мин

24 марта 2025 07:40
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Вооруженные силы Украины в районе Гоголевки Курской области утратили возможность отступления в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

ТАСС: ВСУ у Гоголевки лишились шанса на бегство из-за своих же мин-1

Фото: pixabay

По данным российских силовиков, они минировали местность к юго-востоку от населенного пункта, чтобы сдержать наступление, но сами оказались в ловушке.

# Россия # Украина # Оружие и боеприпасы # Армия

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