ТАСС: ВСУ у Гоголевки лишились шанса на бегство из-за своих же мин

Вооруженные силы Украины в районе Гоголевки Курской области утратили возможность отступления в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.
Вооруженные силы Украины в районе Гоголевки Курской области утратили возможность отступления в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.
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По данным российских силовиков, они минировали местность к юго-востоку от населенного пункта, чтобы сдержать наступление, но сами оказались в ловушке.