В Белорусском государственном университете прошёл фестиваль «Навруз»

Разнообразие культур и традиций. Фестиваль весны и дружбы отметили в БГУ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году праздник собрал свыше полутысячи иностранных студентов. Гости познакомились с произведениями искусства, народными костюмами, а также попробовали традиционные угощения. Студенты занимались каллиграфией, учились проводить чайную церемонию и освоили основы портретной живописи. Все это укрепило межкультурный диалог.

Даниил Ширяев, студент Белорусского государственного университета:

Настроение замечательное, это в целом сам по себе светлый праздник, хороший. По поводу подготовки можно сказать, что подготовка была в целом нелегкой, как и все мероприятия, но интересная, потому что почти все ребята, кто здесь представлен на данном мероприятии, работали вместе с посольствами над подготовкой, работали как внутри коллектива студенческого, и в целом по всем нашим подготовкам, я думаю, что сегодня всем гостям понравится, как их примет такой азиатский колорит.

Ахмед Товсултанов, председатель Cовета землячества Белорусского государственного университета:

Это наше основное и главное мероприятие. Его главная идеология заключается в том, чтобы больше другие народы показать, в том числе белорусов, также другие страны, показать культуру друг друга, то есть сделать более дружными, обучить их.