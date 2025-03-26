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Александр Лукашенко поздравил Президента Бангладеш и граждан этой страны с Днём независимости

26 марта 2025 07:06
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Бангладеш и граждан этой страны с Днем независимости. Глава нашего государства пожелал коллеге доброго здоровья и осуществления планов, а народу Бангладеш – счастья и согласия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Президента Бангладеш и граждан этой страны с Днём независимости-2

«Убежден, что ваша страна успешно преодолеет все сложности и продолжит устойчивое развитие. Несмотря на географическую отдаленность наших государств, белорусско-бангладешские связи по различным направлениям поступательно укрепляются. В прошлом году проведен ряд двусторонних официальных встреч на уровне национальных банков и министерств иностранных дел, состоялись визиты деловых кругов. Надеюсь, при вашей поддержке и с учетом нереализованного потенциала в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, наука и технологии, – взаимодействие приобретет комплексный, системный и многоплановый характер», – говорится в поздравительном послании.

# Беларусь-Бангладеш # Александр Лукашенко

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