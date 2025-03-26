Бизнес-форум, выставка-ярмарка и культурно-спортивная программа – в Екатеринбурге пройдут Дни Минска

Бизнес-форум, выставка-ярмарка и культурно-спортивная программа – в Екатеринбурге 26 марта открываются Дни белорусской столицы. Подписание двусторонних документов состоится в рамках делового форума «Побратимство городов – новый драйвер развития», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С нашими лучшими товарами жители уральского города-миллионника познакомятся на выставке-ярмарке. Сотрудничество в гуманитарной сфере укрепят товарищеский матч по волейболу и презентация работ героя Беларуси, народного художника, почетного гражданина Минска Михаила Савицкого. Ярким акцентом станет концертная программа «Мінск вітае сяброў». Программа 3-дневного визита делегации предусматривает официальные встречи, а также посещение предприятий. Сфер для развития сотрудничества немало. Продукция машиностроения, поставки БЕЛАЗов, помимо традиционных направлений, которые представляют взаимный интерес, это авиастроение и строительство метро.