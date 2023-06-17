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Танкисты ВСУ имитируют поломки своих танков, чтобы избежать боя с армией России

17 июня 2023 09:28
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Экипажи танков Украины, принимающие участие в контрударе под Запорожьем, имитируют поломки своих машин, поскольку опасаются стычек с армией России. Об этом немецкому изданию Spiegel сообщили члены экипажа танка Leopard 2, передает РИА Новости.

22-летний заряжающий по прозвищу Гудзик сообщил, что есть военнослужащие, которые вообще уклоняются от участия в боевых действиях. Многие из них симулируют повреждения танков, чтобы не вступать в бой, отмечается в статье.

По информации Spiegel, три члена экипажа Leopard 2, с членами которых общалось издание, не порицают таких отказников, потому что попавший в башню боевой машины российский снаряд «сделает из тебя груду пепла».

Бойцы экипажей подтвердили, что в ходе первых дней контратаки три танка Leopard подорвались на минных полях, расставленных российскими войсками почти везде. Один из немецких танков не удалось восстановить, другой оказался обездвижен, а третий был заблокирован из-за большого количества мин и присутствия на пути американского бронетранспортера Bradley, признались украинские танкисты экипажа Leopard 2A6, которым было поручено обстреливать траншеи.

# Международная политика

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