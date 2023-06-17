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Байден удивил участников саммита по оружию и закончил речь словами «Боже, храни королеву»

17 июня 2023 09:13
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Президент США свое выступление на саммите по оружейной безопасности в Коннектикуте неожиданно завершил словами: «Боже, храни королеву», пишет РИА Новости.  

Данный факт подтверждается записью мероприятия. Байдена, который в свои 80 лет является самым пожилым президентом в истории США, часто застают в неординарных ситуациях.

«Боже, храни королеву» или «Боже, храни короля» – патриотическая песня, национальный гимн Великобритании, используемый во время важных государственных и общественных событиях в Королевстве. 

8 сентября 2022 года на 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II. Она находилась на престоле дольше всех монархов Великобритании – 70 лет. За этот срок поменялось 16 премьер-министров и была одна война, в которой участвовала Елизавета II.

# Курьезы # Джо Байден

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