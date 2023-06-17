Байден удивил участников саммита по оружию и закончил речь словами «Боже, храни королеву»

Президент США свое выступление на саммите по оружейной безопасности в Коннектикуте неожиданно завершил словами: «Боже, храни королеву», пишет РИА Новости.

Данный факт подтверждается записью мероприятия. Байдена, который в свои 80 лет является самым пожилым президентом в истории США, часто застают в неординарных ситуациях.

«Боже, храни королеву» или «Боже, храни короля» – патриотическая песня, национальный гимн Великобритании, используемый во время важных государственных и общественных событиях в Королевстве.

8 сентября 2022 года на 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II. Она находилась на престоле дольше всех монархов Великобритании – 70 лет. За этот срок поменялось 16 премьер-министров и была одна война, в которой участвовала Елизавета II.