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Экс-разведчик США Риттер заявил, что после полного разгрома ВСУ армия Польши займёт их место

17 июня 2023 08:17
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Если ВС Украины будут окончательно повержены, их место займет армия Польши. Об этом сообщил американский экс-разведчик Скотт Риттер в беседе с Mysl Polska, пишет РИА Новости.

Он предупреждает, что при поражении украинской армии сложится положение, при котором украинцев на фронте заменят поляки. По мнению Риттера, проигрыш украинской армии неминуем.

Риттер заявляет, что участие в такой опасной борьбе должно быть принято Польшей и ее балтийскими странами-соседями, в результате которой Варшава может лишиться своей независимости. Риттер полагает, что НАТО не будет выступать в качестве военного блока и рисковать своими лучшими людьми.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что ряд стран Альянса могут направить войска в Украину по собственной инициативе, если Киеву не будут предоставлены реальные гарантии безопасности со стороны Запада.
 

# Международная политика # Скотт Риттер

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