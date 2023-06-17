Госдолг США достиг рекордного показателя в 32 триллиона долларов

Госдолг США достиг рекордного максимума в 32 триллиона долларов, согласно обнародованным данным Министерства финансов США, пишет ТАСС.

В январе установленный законом потолок долга в 31,4 триллиона долларов был преодолен, после этого были приняты экстренные меры для обеспечения финансовых операций страны. Администрация президента США Байдена настоятельно рекомендовала Конгрессу повысить лимит долга при условии урезания бюджета.

В итоге 3 июня президент Байден подписал законопроект о повышении верхнего предела госдолга, который подразумевает достижение нового лимита к 2 января 2025 года. Соглашение также предполагает выделение ассигнований на оборонные нужды, медицинское обслуживание ветеранов и другие необоронные программы.