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Госдолг США достиг рекордного показателя в 32 триллиона долларов

17 июня 2023 08:32
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Госдолг США достиг рекордного максимума в 32 триллиона долларов, согласно обнародованным данным Министерства финансов США, пишет ТАСС. 

В январе установленный законом потолок долга в 31,4 триллиона долларов был преодолен, после этого были приняты экстренные меры для обеспечения финансовых операций страны. Администрация президента США Байдена настоятельно рекомендовала Конгрессу повысить лимит долга при условии урезания бюджета.

В итоге 3 июня президент Байден подписал законопроект о повышении верхнего предела госдолга, который подразумевает достижение нового лимита к 2 января 2025 года. Соглашение также предполагает выделение ассигнований на оборонные нужды, медицинское обслуживание ветеранов и другие необоронные программы.

# Экономика

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