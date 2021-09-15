Прямой эфир

В Германии испекли сладкий сувенир в честь Ангелы Меркель

15 сентября 2021 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В Германии испекли сладкий сувенир в честь Ангелы Меркель, которая объявила об уходе с поста канцлера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии испекли сладкий сувенир в честь Ангелы Меркель-1

Семейная кондитерская сделала форму ручной работы, которую затем заполняют марципаном. По заявлению производителя, сладкий сувенир может храниться 2 года, поэтому его можно использовать как украшение в домах. Первая партия займет у команды два дня и включает восемь этапов подготовки. Будет сделано около 500 изделий, примерно по пять евро каждое.

В Германии испекли сладкий сувенир в честь Ангелы Меркель-4

В Германии 26 сентября пройдут парламентские выборы. На них будут избраны члены 20-го созыва, которые в дальнейшем выберут нового канцлера страны.

# Кулинария # Ангела Меркель

Другие новости рубрики

Все новости
В Нидерландах ослабляют ограничения из-за коронавируса. Отменят обязательную дистанцию и фиксированную рассадку
15 сентября 2021 13:20

В Нидерландах ослабляют ограничения из-за коронавируса. Отменят обязательную дистанцию и фиксированную рассадку

Крушение самолёта в Бразилии. Среди погибших – крупный бизнес-магнат со своей семьёй
15 сентября 2021 13:19

Крушение самолёта в Бразилии. Среди погибших – крупный бизнес-магнат со своей семьёй

Генсек ООН: пришло время закончить войну с природой и друг с другом
15 сентября 2021 13:17

Генсек ООН: пришло время закончить войну с природой и друг с другом