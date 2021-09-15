Новости Германии. В Германии испекли сладкий сувенир в честь Ангелы Меркель, которая объявила об уходе с поста канцлера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семейная кондитерская сделала форму ручной работы, которую затем заполняют марципаном. По заявлению производителя, сладкий сувенир может храниться 2 года, поэтому его можно использовать как украшение в домах. Первая партия займет у команды два дня и включает восемь этапов подготовки. Будет сделано около 500 изделий, примерно по пять евро каждое.