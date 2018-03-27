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Таксисты Брюсселя в знак протеста против сервиса Uber, устроили акцию «Улитка»

27 марта 2018 17:36
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Новости Бельгии. Многокилометровые пробки в Брюсселе: таксисты, в знак протеста против нечестной конкуренции со стороны сотрудников сервиса Uber, проводят акцию «Улитка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таксисты Брюсселя в знак протеста против сервиса Uber, устроили акцию «Улитка»-1

Все извозчики движутся со скорость на 20-30 км в час медленнее обычного. Такая колонна из нескольких сотен автомобилей практически заблокировала все основные трассы и развязки в городе. Стоит отметить: своих бельгийских коллег приехали поддержать таксисты из Франции, Швейцарии и Великобритании.

Таксисты Брюсселя в знак протеста против сервиса Uber, устроили акцию «Улитка»-4

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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