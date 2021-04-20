Такого не было более 70 лет. В Москве ожидают рекордный дождь

Новости России. Москва во власти непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Москва во власти непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В российской столице резко похолодало и пошел мокрый снег. Синоптики предупредили москвичей и гостей города, что это будет рекордный дождь. Подобного метеоявления в городе не было более 70 лет, с 1948 года.
Городские службы и электросетевые компании переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады. По прогнозам метеорологов, дождь продлится сутки. За это время выпадет половина месячной нормы осадков.