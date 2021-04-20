Пожар в ЮАР. Огонь уничтожил кампус и библиотеку Кейптаунского университета

Новости ЮАР. В южноафриканском Кейптауне продолжается борьба с масштабным пожаром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря тому что ураганный ветер в регионе стих, пламя удалось взять под контроль. Тем не менее на полную ликвидацию возгорания уйдет несколько дней.

Сильный пожар вспыхнул на склонах Столовой горы в минувшие выходные.