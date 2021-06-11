В Пакистане тем, кто отказывается от прививки, заблокируют SIM-карты

Новости Пакистана. В самой населенной провинции Пакистана – Пенджабе – не вакцинированных от COVID-19 жителей будут наказывать необычным способом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем, кто отказывается делать прививку, заблокируют SIM-карты. Решение принято в ходе совещания с участием министра здравоохранения. По словам главы ведомства, правительство региона использует все ресурсы, чтобы остановить распространение вируса.