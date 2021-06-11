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В Пакистане тем, кто отказывается от прививки, заблокируют SIM-карты

11 июня 2021 12:37
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Новости Пакистана. В самой населенной провинции Пакистана – Пенджабе – не вакцинированных от COVID-19 жителей будут наказывать необычным способом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане тем, кто отказывается от прививки, заблокируют SIM-карты-1

Тем, кто отказывается делать прививку, заблокируют SIM-карты. Решение принято в ходе совещания с участием министра здравоохранения. По словам главы ведомства, правительство региона использует все ресурсы, чтобы остановить распространение вируса.

В Пакистане тем, кто отказывается от прививки, заблокируют SIM-карты-4

Пытаясь подтолкнуть жителей вакцинироваться, непривитым также намерены запретить посещать парки, рестораны и торговые центры. Такие методы объясняют безопасностью граждан. Власти не могут позволить тем, кто не хочет прививаться, рисковать жизнью уже вакцинированных. Они считают, что получившие укол имеют право вернуться к нормальной жизни.

# Вакцинация # Фотофакт

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