В Пакистане тем, кто отказывается от прививки, заблокируют SIM-карты

Новости Пакистана. В самой населенной провинции Пакистана – Пенджабе – не вакцинированных от COVID-19 жителей будут наказывать необычным способом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. В самой населенной провинции Пакистана – Пенджабе – не вакцинированных от COVID-19 жителей будут наказывать необычным способом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем, кто отказывается делать прививку, заблокируют SIM-карты. Решение принято в ходе совещания с участием министра здравоохранения. По словам главы ведомства, правительство региона использует все ресурсы, чтобы остановить распространение вируса.
Пытаясь подтолкнуть жителей вакцинироваться, непривитым также намерены запретить посещать парки, рестораны и торговые центры. Такие методы объясняют безопасностью граждан. Власти не могут позволить тем, кто не хочет прививаться, рисковать жизнью уже вакцинированных. Они считают, что получившие укол имеют право вернуться к нормальной жизни.