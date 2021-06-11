Наводнение в Австралии: без электричества остались более 160 тысяч человек

Новости Австралии. Австралия во власти непогоды: жертвами наводнений в штате Виктория стали как минимум два человека. Есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Австралия во власти непогоды: жертвами наводнений в штате Виктория стали как минимум два человека. Есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перекрыты и затоплены дороги, повреждены дома. Без электричества остались более 160 тысяч жителей.
Свыше 20 тысяч человек готовятся к возможной эвакуации. В ликвидации последствий непогоды задействованы десятки спасателей.
Только за два дня в местную службу поступило более 7000 звонков с просьбой о помощи. Многие жители оказались в ловушке в собственных автомобилях и домах.