Наводнение в Австралии: без электричества остались более 160 тысяч человек

Новости Австралии. Австралия во власти непогоды: жертвами наводнений в штате Виктория стали как минимум два человека. Есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перекрыты и затоплены дороги, повреждены дома. Без электричества остались более 160 тысяч жителей.

Свыше 20 тысяч человек готовятся к возможной эвакуации. В ликвидации последствий непогоды задействованы десятки спасателей.