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Наводнение в Австралии: без электричества остались более 160 тысяч человек

11 июня 2021 11:50
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Новости Австралии. Австралия во власти непогоды: жертвами наводнений в штате Виктория стали как минимум два человека. Есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в Австралии: без электричества остались более 160 тысяч человек-1

Перекрыты и затоплены дороги, повреждены дома. Без электричества остались более 160 тысяч жителей.

Наводнение в Австралии: без электричества остались более 160 тысяч человек-4

Свыше 20 тысяч человек готовятся к возможной эвакуации. В ликвидации последствий непогоды задействованы десятки спасателей.

Наводнение в Австралии: без электричества остались более 160 тысяч человек-7

Только за два дня в местную службу поступило более 7000 звонков с просьбой о помощи. Многие жители оказались в ловушке в собственных автомобилях и домах.

# Наводнение # Фотофакт

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