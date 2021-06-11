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Стрельба во Флориде: в супермаркете погибли женщина и годовалый ребёнок

11 июня 2021 11:41
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Новости США. Очередная стрельба в США. Во Флориде неизвестный открыл огонь в местном супермаркете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба во Флориде: в супермаркете погибли женщина и годовалый ребёнок-1

В результате атаки погибли женщина и годовалый ребенок. Нападавший покончил с собой. Мотивы стрелка предстоит установить следствию. В полиции не исключают, что мужчина знал своих жертв. Место ЧП оцеплено, временно закрыта расположенная рядом школа.

Стрельба во Флориде: в супермаркете погибли женщина и годовалый ребёнок-4

Вооруженные нападения в Штатах в последнее время происходят чуть ли не ежедневно. По данным местных СМИ, за 2021 год в стране зафиксировано более 230 случаев массовой стрельбы.

# Стрельба в США # Фотофакт

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