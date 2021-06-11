Стрельба во Флориде: в супермаркете погибли женщина и годовалый ребёнок

Новости США. Очередная стрельба в США. Во Флориде неизвестный открыл огонь в местном супермаркете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате атаки погибли женщина и годовалый ребенок. Нападавший покончил с собой. Мотивы стрелка предстоит установить следствию. В полиции не исключают, что мужчина знал своих жертв. Место ЧП оцеплено, временно закрыта расположенная рядом школа.