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МИД России: Киев усилил атаки по гражданским объектам энергетики

11 августа 2026 08:34
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МИД России: Киев усилил атаки по гражданским объектам энергетики-0

Киев за неделю с 3 по 9 августа усилил атаки по гражданским объектам энергетики России, пишет РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

Дипломат указал, что украинская сторона делает упор на узловые распределительные подстанции, которые обеспечивают энергоснабжение сразу нескольких районов.

На территории всех районов Херсонской и Запорожской областей происходило масштабное отключение электричества вследствие продолжающихся атак ВСУ на ключевые объекты энергетической инфраструктуры, подчеркнул Мирошник.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Родион Мирошник

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