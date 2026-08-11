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Из-за аномальной жары экономика ЕС может потерять 180 млрд евро

11 августа 2026 08:29
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Аномально жаркая погода и сопутствующая ей засуха могут обойтись экономике Евросоюза почти в 200 миллиардов евро. А ВВП ЕС может сократиться на 1 %. Это сопоставимо с годовым бюджетом небольшой страны вроде Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за аномальной жары экономика ЕС может потерять 180 млрд евро-2

Об этом говорится в отчете одного из крупнейших в Нидерландах банков. После проведения исследования эксперты финансового учреждения пришли к неутешительному выводу. Погодные катаклизмы уже привели к снижению производительности труда. К этому добавятся громадные потери в сельском хозяйстве. Как ожидается, урожай зерновых и овощей упадет на 7-10 %, что автоматически повысит цены на продукты питания. Плюс – снижение выработки электроэнергии на АЭС и гидроэлектростанциях из‑за обмеления рек и, как следствие, повышение тарифов на электричество. Вдобавок – перебои в работе транспорта, и прежде всего в судоходстве. Как предполагается, наибольший ущерб понесет экономика Франции, Италии, Испании и Бельгии.

# Европейский союз

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