Тайфун «Суригаэ» приближается к побережью Филиппин. Жителей предупредили об угрозе наводнений

Новости Филиппин. К побережью Филиппин приближается супертайфун «Суригаэ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скорость ветра в его эпицентре составляет около 60 м/с. Метеорологи предупредили об опасности внезапных паводков и оползней в ряде регионов страны.

Стоит отметить, что на Филиппинах ежегодно наблюдается около 20 штормов и тайфунов. Теперь с опаской там ожидают очередное испытание стихией.