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Тайфун «Суригаэ» приближается к побережью Филиппин. Жителей предупредили об угрозе наводнений

18 апреля 2021 12:06
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Новости Филиппин. К побережью Филиппин приближается супертайфун «Суригаэ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун «Суригаэ» приближается к побережью Филиппин. Жителей предупредили об угрозе наводнений-1

Скорость ветра в его эпицентре составляет около 60 м/с. Метеорологи предупредили об опасности внезапных паводков и оползней в ряде регионов страны.

Стоит отметить, что на Филиппинах ежегодно наблюдается около 20 штормов и тайфунов. Теперь с опаской там ожидают очередное испытание стихией.

# тайфун # Фотофакт

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