В США продолжаются протесты из-за гибели 13-летнего подростка

Новости США. В американском Миннеаполисе прошли массовые задержания во время очередной акции протеста против жестокости полиции, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.
Новости США. В американском Миннеаполисе прошли массовые задержания во время очередной акции протеста против жестокости полиции, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.
Митингующих обвинили в нарушении комендантского часа. Под стражу взяты более 100 человек. Беспорядки и стычки с полицией продолжаются в США уже шестой день.
Масла в огонь подлил еще один инцидент со стрельбой, на этот раз в Чикаго, где офицер полиции застрелил 13-летнего латиноамериканца.