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В США продолжаются протесты из-за гибели 13-летнего подростка

17 апреля 2021 14:15
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Новости США. В американском Миннеаполисе прошли массовые задержания во время очередной акции протеста против жестокости полиции, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

В США продолжаются протесты из-за гибели 13-летнего подростка-1

Митингующих обвинили в нарушении комендантского часа. Под стражу взяты более 100 человек. Беспорядки и стычки с полицией продолжаются в США уже шестой день.

В США продолжаются протесты из-за гибели 13-летнего подростка-4

Масла в огонь подлил еще один инцидент со стрельбой, на этот раз в Чикаго, где офицер полиции застрелил 13-летнего латиноамериканца.

# Акции протеста # Фотофакт

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