В США продолжаются протесты из-за гибели 13-летнего подростка

Новости США. В американском Миннеаполисе прошли массовые задержания во время очередной акции протеста против жестокости полиции, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

Митингующих обвинили в нарушении комендантского часа. Под стражу взяты более 100 человек. Беспорядки и стычки с полицией продолжаются в США уже шестой день.