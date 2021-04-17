В Мадриде +17, в Москве +9. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 апреля

В Вене дождливо, температура воздуха +8°C. В Риме обещают до 13 градусов тепла и переменную облачность. В Мадриде потеплеет до +17°C.

В столице Болгарии ожидается сильный дождь и +10°C. В Анкаре без осадков, синоптики обещают здесь 19 градусов тепла. В Афинах +20°C, но дождливо.