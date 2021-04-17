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В Мадриде +17, в Москве +9. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 апреля

17 апреля 2021 12:56
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В Париже синоптики обещают облачную погоду, без осадков. Столбик термометра здесь покажет +11°C, рассказали в программе «Плюс-минус».    

По-прежнему дождливо и холодно? Какая погода будет в Беларуси в ближайшую неделю

В Мадриде +17, в Москве +9. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 апреля-1

В Вене дождливо, температура воздуха +8°C. В Риме обещают до 13 градусов тепла и переменную облачность. В Мадриде потеплеет до +17°C.  

В Мадриде +17, в Москве +9. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 апреля-4

В столице Болгарии ожидается сильный дождь и +10°C. В Анкаре без осадков, синоптики обещают здесь 19 градусов тепла. В Афинах +20°C, но дождливо.   

В Мадриде +17, в Москве +9. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 апреля-7

Далее погода в Прибалтике. В Риге будет облачно, но без осадков, до 11 градусов тепла. +13°C обещают в Вильнюсе. В Варшаве и Киеве по прогнозам также ожидается до 13 градусов тепла, без осадков. В Москве столбики термометров покажут +9°C, осадков не предвидится.  

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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