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«Союз МС-17» успешно приземлился

17 апреля 2021 13:39
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Экипаж МКС успешно вернулся на Землю. Космический корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа приземлился в казахстанской степи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Союз МС-17» успешно приземлился-1
«Союз МС-17» успешно приземлился-2

На борту находились двое россиян – Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Посадка прошла в штатном режиме.

«Союз МС-17» успешно приземлился-4

За 184 дня нахождения на орбите они провели более 40 экспериментов, а также совершили несколько выходов в открытый космос для поисков трещины в переходном отсеке российского модуля «Звезда». Удалось выявить места утечки воздуха и загерметизировать повреждения.

«Союз МС-17» успешно приземлился-6

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# Космос

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