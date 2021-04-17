«Союз МС-17» успешно приземлился

Экипаж МКС успешно вернулся на Землю. Космический корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа приземлился в казахстанской степи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту находились двое россиян – Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Посадка прошла в штатном режиме.

За 184 дня нахождения на орбите они провели более 40 экспериментов, а также совершили несколько выходов в открытый космос для поисков трещины в переходном отсеке российского модуля «Звезда». Удалось выявить места утечки воздуха и загерметизировать повреждения.