Тайфун на юге Японии оставил без электричества более 30 тысяч домов

Новости Японии. На юг Японии обрушился тайфун «Мейсак». Несколько человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природный катаклизм принес с собой ливни и сильный ветер, скорость которого достигает 40 метров в секунду. В результате разгула стихии без электричества остались более 30 тысяч домов. В целях безопасности приостановлена работа местного международного аэропорта Наха.

К удару тайфуна готовятся также в Республике Корея. В связи с приближением непогоды объявлено штормовое предупреждение. В стране ожидают ливни и сильный ветер, способный перевернуть движущийся автомобиль.

Тайфун «Мейсак» образовался в Тихом океане и стал девятым в нынешнем году.