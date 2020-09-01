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Тайфун на юге Японии оставил без электричества более 30 тысяч домов

01 сентября 2020 12:01
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Новости Японии. На юг Японии обрушился тайфун «Мейсак». Несколько человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун на юге Японии оставил без электричества более 30 тысяч домов-1

Природный катаклизм принес с собой ливни и сильный ветер, скорость которого достигает 40 метров в секунду. В результате разгула стихии без электричества остались более 30 тысяч домов. В целях безопасности приостановлена работа местного международного аэропорта Наха.

Тайфун на юге Японии оставил без электричества более 30 тысяч домов-4

К удару тайфуна готовятся также в Республике Корея. В связи с приближением непогоды объявлено штормовое предупреждение. В стране ожидают ливни и сильный ветер, способный перевернуть движущийся автомобиль.

Тайфун «Мейсак» образовался в Тихом океане и стал девятым в нынешнем году.

# тайфун # Фотофакт

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