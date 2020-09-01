Власти США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками

Новости США. В США за последние несколько дней массовых беспорядков задержали около 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их обвиняют в том числе в грабежах, мародерстве и противоправных действиях по отношению к полицейским.

Штаты охвачены протестными настроениями уже несколько месяцев. Многочисленные демонстрации практически ежедневно заканчиваются погромами и столкновениями с полицией. Чтобы взять ситуацию под контроль, американские власти намерены создать оперативный центр по борьбе с беспорядками.

Ранее глава Белого дома заявил, что остановить беспредел в городах можно лишь с помощью силы. Президент в очередной раз призвал власти Портленда, который приближается уже к сотой ночи протестов, принять его предложение о введении в город бойцов нацгвардии. По его словам, сотрудники решат проблему в течение часа. Тем не менее местные власти на такой шаг пойти пока не готовы и намерены справляться с ситуацией своими силами.